International Music im Schlachthof Wiesbaden

Pedro Goncalves Crescenti, Peter Rubel und Joel Roters alias International Music haben seit ihrem Debüt-Album »Die besten Jahre« aus dem Jahr 2018 konsequent einen eigenen, so farbenfrohen wie minimalistischen Rock-Sound entwickelt, der zwischen Beat-Boogie, Krautrock, New Wave, Shoegaze und Postrock oszilliert. Ihr Selbstverständnis ist: »Wir machen timeless melancholic music!« Und tatsächlich steckt in Roters stoischem Schlagzeug und den sich umspielenden Bass- und Gitarrenmelodien Rubels und Goncalves Crescentis eine feine Melancholie, die International Music durch subtilen Humor zu konterkarieren oder zu verstärken wissen. Eine einzigartige Mischung!

Mo., 21.10., 20 Uhr, Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden, 0611/97445-124

www.schlachthof-wiesbaden.de