Landungsbrücken: »Hauptsache Arbeit«

Die gewöhnliche Firmenfeier eines Versicherungskonzerns auf einem Vergnügungsdampfer nimmt ihren Lauf. Es wird gegessen, getrunken, Musik gehört, angebändelt. Und es wird gespielt. Nicht einfach so und schon gar nicht zum Vergnügen. sondern es geht dieses Mal zum Wohle der Bilanzen erst um den Arbeitsplatz und dann, weil doch alles an der Arbeit hängt, auf allen Ebenen um Leben und Tod. Sibylle Berg lässt in ihrer 2010 uraufgeführten Realsatire »Hauptsache Arbeit« den sich immer absurder zuspitzenden Wettbewerb von drei Ratten erzählen, die sich keineswegs auf ihre narrative Rolle beschränken. Das sich dem zeitgenössischen deutschsprachigen Drama widmende kopfstarke Ensemble »Ankunftshalle T« überraschte zuletzt mit »Der thermale Widerstand« (Strandgut 2/2024) von Ferdinand Schmalz in den Landungsbrücken.

Foto: © Landungsbrücken

Termine: 10., 11., 12., 13. Oktober, 20 Uhr

www.landungsbruecken.org