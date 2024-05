literaTurm – 12. Literaturfestival Frankfurt

Das Literaturfestival literaTurm 2024 findet nun zum 12. Mal statt. In diesem Jahr dreht sich dabei alles um die Schönheit in all ihren Facetten. Das Thema lautet »ON BEAUTY«.

Die Eröffnungsveranstaltung findet am 13. Mai in der Volksbühne im großen Hischgraben

mit dem Schriftsteller Durs Grünbein, der Schriftstellerin und Historikerin Dana von Suffrin und Philosophin Juliane Rebentisch zum Thema »Die Schönheit der Vernunft« statt.

Das Programm ist vielfältig und umfasst Themen wie »Hässlichkeit und Körperbilder«, »Eleganz heute«, »Schöne Bücher« oder »Cuteness und unsere flauschige Gegenwart«.

Das genaue Programm findet sich auf der Webseite.

bb

13.–15.5., an verschiedenen Orten in Frankfurt

www.literaturm.de