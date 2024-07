Living Colour in der Batschkapp Frankfurt

Living Colour aus New York City, 1984 gegründet, gibt es immer noch. Schon Mitte der Achtziger arbeitete die Band um Gitarrist Vernon Reid am großen Mix der Stile: Free Jazz, Funk, Hard Rock und Heavy Metal mischten sie zu ihren ureigenen Sound, wie man schon auf dem Debüt aus dem Jahr 1988 hören konnte. »Vivid« ist heute ein Klassiker. Doch auch mehr als 30 Jahre später klingt die Band noch furios. Das bisher letzte Album »Shade« stammt aus dem Jahr 2017 und zeigt die Band in Form, die in ihren besten Zeiten einst mit Public Enemy oder Run DMC kollaboriert hat.

Di., 16.7., 20 Uhr, Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt, 069/95218410,

www.batschkapp.net