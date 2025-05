»Mekons« in der Brotfabrik in Frankfurt

Der legendäre amerikanische Musikjournalist Lester Bangs hat es einmal so formuliert: »Die Mekons sind die revolutionärste Band in der Geschichte des Rock ‘n’ Roll.« Und es stimmt ja auch ein bisschen: Sie sind kompromisslos, marxistisch, kreativ, ruhelos, politisch scharfzüngig und zynisch. Zwar haben die Briten nur ein kleines Publikum, doch dieses liebt sie seit Dekaden über die Maßen.

Seit 1977 haben die Mekons einen musikalischen Weg beschritten, der sie durch Punk, lärmende Klang-Experimente, Synthesizer-Avantgarde-Popmusik, gebrochenen Country, Rock ‘n’ Roll, elektronische Klänge und verschiedene Formen von Folk geführt hat. Nun sind sie – und das sollte man sehen – in der Brotfabrik zu Gast.

Do., 29.5., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069-24790800