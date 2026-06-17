Produktionshaus Naxos: »Macht endlich das Licht an!«

Die Regisseurin Carolin Millner macht sich mit ihrer Gruppe »Eleganz aus Reflex« gerne auf die Suche nach jüdischen Lebenswirklichkeiten in der Vergangenheit, befreit sie von Mythen und Legenden und erkundet mit ihren theatralen Suchbewegungen eine andere Wirklichkeit, eine fiktive, aber stets eng mit der biografischen Geschichtsschreibung verbundene.

So geschah es mit Bertha Pappenheim, die als Anna O. in den »Studien zur Hysterie« von Sigmund Freud zunächst Unsterblichkeit im klassischen Kosmos der frühen Psychoanalyse erlangte – sozusagen – aber ein so viel bemerkenswerteres eigenes Leben im gesellschaftspolitischen Engagement führte – als Frauenrechtlerin, Gründerin eines Mutter-Kind-Heimes, als Beschützerin junger russischer Prostituierter.

Und so geschieht es jetzt wieder mit der Familie Rothschild, die sich um Legendenranken und Verschwörungsmythen wahrlich nicht bekümmern muss. Die Emanzipation der Frankfurter Juden aus dem Judenghetto und ihren Eintritt in den Kapitalismus unter der ersten Generation unter Mayer Amschel und seiner Frau Gutle Rothschild in der Mitte des 19. Jahrhunderts bietet genug Legendenstoff, doch hier geschieht etwas Anderes. Carolin Millner schreibt dazu: »Wer bist du, wenn alle mitreden? Die Geschichte der jüdischen Familie Rothschild wird seit Jahrhunderten von Verschwörungsmythen und Hetzpropaganda überschrieben. Basierend auf Recherchen und Autobiografien wird nun eine andere Facette auf die Bühne gebracht: Fiktiv aber nah an den Fakten erzählt der choreografierte Theaterabend von Verantwortung, Zerwürfnissen und Solidarität über Generationen hinweg: eine europäische Familiensaga.«

Nachdem dieser bewegende Abend Ende 2024 im Produktionshaus Naxos Premiere hatte, kehrt er jetzt wieder zurück, und zwar an vier Abenden vom 25.bis 28. Juni, jeweils um 20 Uhr. Es spielen Mariann Yar, Lisa Henrici, Mareike Hein und Markus Bernhard Börger, Kostüme, Bühne und Licht besorgen Maylin Habig und Nils Wildgans, die Musik stammt von Florian Hein.

as / Foto: © Robert Schittko

Termine: 25., 26., 27., 28. Juni, 20 Uhr

www.produktionshausnaxos.de