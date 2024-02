Schauspiel Frankfurt adaptiert Bunuels »Der Würgeengel«

Einfach abgewürgt! Gleich die zweite Vorstellung von Claudia Bauers Inszenierung einer Bühnenadaption des Louis-Bunuel-Films »Der Würgeengel« wurde aus Krankheitsgründen abgesagt. Und damit unsere geplante Besprechung. Die Premiere der von Peter Licht und SE Struck ins Zeitgemäße gedrehte Geschichte einer bourgeoisen Abendgesellschaft in einer buchstäblich ausweglosen Situation liest sich in den Kritiken jedenfalls einladend. In der Frankfurter Rundschau bescheinigt Judith von Sternburg der Vorstellung »Pfiff«, was nicht allein dem Tonstärkeregler geschuldet sei. Und in der FNP lobt Bettina Boyens der zuvor bereits mit Bunuels »Der diskrete Charme der Bourgeoisie« erfolgreichen Regisseurin, »den Nerv unserer psychisch gelähmten Epoche« zu treffen. Mit der Folge von Szenenapplaus und gewaltigem Schlussjubel.

Foto: © Arno Declair

Termine: 1., 2., 14., 15. Februar, 19.30 Uhr; 11. Februar, 18 Uhr

www.schauspielfrankfurt.de