Spencer Sutherland in der Batschkapp Frankfurt

Was für eine einzigarte Stimme aus diesem so sanft schauenden Mann herauskommt: eine Rockröhre, dezent angeraspelt, voller Liebe für Blue-Eyed Soul und Glamrock. Und Millionen Menschen sind begeistert. 2018 veröffentlichte Spencer Sutherland seinen bis dato erfolgreichsten Song: »Tell Me« changiert gekonnt zwischen Soul, Glam und Pop. 2023 erschien dann das Debütalbum »In His Mania«. Unterdessen arbeitet Sutherland an seinem zweiten Album und ist jetzt live zu erleben: großer Abend in der Batschkapp!

Mi., 5.2., 20 Uhr, Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt, 069/95218410

www.batschkapp.net