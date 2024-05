Sponsor*in für ein spannendes Buchprojekt gesucht

Renate Schlicht und Doris Lerche kennen sich seit Jahren und arbeiten erfolgreich zusammen. 2022/23 gewannen sie mit vier Foto-Vers-Kombinationen den Förderpreis beim Kalender-Wettbewerb »text trifft bild« des hr2-Kultur / Literaturland Hessen, gemeinsam mit zwei Mitbewerberinnen. Die Aufgabe der Fotografin war die Suche nach Motiven, die Doris Lerche anregen sollten, Gedichte zu schreiben.

Das Projekt hat die Künstlerinnen so fasziniert, dass sie sich entschlossen haben, ein vollständiges Buch mit Text-Bild-Kombinationen zu planen. Zur Veranschaulichung legen sie Beispiele vor, die während der Arbeit am Kalender entstanden sind. Ein solches Buch würde sich u. a. auch für den Deutschunterricht und die literarische Bildung anbieten. In den seltensten Fällen ist es möglich, den konkreten Auslöser eines Gedichtes vor sich zu sehen. Das ist hier anders – das Foto ist der Funke, an dem sich ein Gedicht entzündet.

Dieser Ansatz bringt eine dynamische und interaktive Dimension in das Buchprojekt. Indem Doris Lerche verschiedene Herangehensweisen an die Fotos von Renate Schlicht wählt, wird die Beziehung zwischen Text und Bild vielschichtig und facettenreich. Dies kann den Leser dazu anregen, tiefer über die Verbindungen zwischen den Medien nachzudenken und vielleicht sogar eigene Interpretationen und Bedeutungen zu entdecken.

