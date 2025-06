Staatstheater Darmstadt: »Der Prozess«

Verhaftet ohne Klage. Beschuldigt, ohne die Vorwürfe zu kennen. Verurteilt ohne Möglichkeit auf Einspruch. Franz Kafkas Roman-Fragment »Der Prozess« erzählt die Geschichte des Bankbeamten Josef K, der eines Morgens verhaftet wird, »ohne das er etwas Böses getan hätte«. Auch wenn er vorerst nach Hause darf, gilt er fortan als Beschuldigter und je mehr er sich verteidigen will, umso tiefer verliert er sich im surrealen bürokratischen Labyrinth eines undurchschaubaren Rechtsstaats. In einer Welt, in der Lügen zu Wahrheiten werden können und die Wahrheit auch in der ehemaligen Führungsnation der westlichen Welt zum beliebig dehnbaren Begriff geworden ist, gewinnt das Werk des 1883 geborenen Franz Kafka an neuer Bedeutung.

Regisseur Philipp Preuss, Spezialist für die Schaffung von Bildwelten, die unbewusste Vorgänge auf der Bühne sichtbar machen können arbeitet gemeinsam mit seinem Team zum ersten Mal am Schauspiel Darmstadt.

