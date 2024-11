Stalburg: »The Show – Im Angesicht des Scheiterns«

Streng lustig soll, ach: muss es auf der Bühne zugehen, wenn Sarah Kortmanns neue Arbeit »The Show – Im Angesicht des Scheiterns« im Stalburg Theater jetzt Premiere hat. Gelingt das nicht, dann wird es schwierig für alle: für das Publikum, für das Haus, für die Darsteller und jene, die an der Entstehung des Stück beteiligt waren. Lucia, auch du? Mit Randi Rettel, Daniel Fonda und Julius Ohlemann zeigt uns die neue Kortmann & Konsorten-Produktion in 20 Szenen die typischen Situationen des verdammt lustigen Schauspielerdaseins. Wir erhalten Einblick in eine Welt, in der meist Kleinigkeiten über Triumph oder Absturz entscheiden. Und wir erfahren, mit welchem Leistungsdruck und mit welchen Versagensängsten das ach so lockere Mühen um unser Wohlgefallen verbunden ist. Auch wenn sie es Theatersport nennen, spiegelt es die Leistungsgesellschaft, in der wir leben.

Foto: © Salar Bagan