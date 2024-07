Staples Jr. Singers – Mousonturm zu Gast im Palmengarten Musikpavillon Frankfurt

Vor fast 50 Jahren nahmen die Staples Jr. Singers ihr einziges Album »When Do We Get Paid« auf. Da waren die Mitglieder der aus Aberdeen, Mississippi, stammenden Gospel-Familien-Band gerade mal Teenager. Ihre Songs beschäftigten sich mit dem, was sie sahen und erlebten: Rassentrennung, Armut, Kampf für Bürgerrechte. »Diese Lieder haben eine Bedeutung für einige der Dinge, die wir durchgemacht haben«, sagte Annie, eine der Geschwister. Sie brachen die Tradition: Gospel klang plötzlich funky und smooth. Jetzt kann man die Band mit ihrem neu aufgelegten Album im Palmengarten erleben.

mp / Foto: © Adam Wising

Di., 16.7., 20 Uhr, Palmengarten, Palmengartenstraße 11, 60323 Frankfurt, 069/4058950 (Mousonturm), www.mousonturm.de