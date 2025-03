Tanzmainz: »Camera Obscura«

Sie werden auf den Kopf gestellt und an die Wand geworfen, bevor sie in persona erscheinen und sich aufmachen in die Welt der Moderne. Von den an Platons Höhlengleichnis erinnernden Effekten der Camera Obscura inspiriert, schickt der Meisterchoreograph Philippe Kratz sechs Tänzerinnen und acht Tänzer des Mainzer Tanzensembles mit einem Elemente des Urban Dance und Floorwork einbeziehenden Stilmix auf eine Reise zu sich selbst. Was völlig isoliert und kantig im Straßenlook unter der Klanghaube collagierter Social-Media-Musik beginnt, mündet über ein fulminanten Pas de deux unter Motorradhelmen zu Latino-Rhythmen in einem kollektiven Aufstieg zum Licht. Whow!

Foto: © Andreas Etter

Termine: 9. März, 18 Uhr; 10. März, 19.30 Uhr

www.staatstheater-mainz.com