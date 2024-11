Theaterperipherie: »Jeeps«

Das Erben und die Gerechtigkeit werden in der schon in Darmstadt gespielten schräg-Komödie thematisiert, die die Bockenheimer theaterperipherie jetzt zur Premiere bringen will. Der Plot: Die Regierung hat beschlossen, die rund 400 Milliarden Erbeuro, die jährlich in Deutschland von privat an privat weitergegeben werden, in einer öffentlichen Lotterie des Jobcenters, an der jeder teilnehmen kann, umzuverteilen. Das gibt Zoff mit der frisch enterbten Start-up-Gründerin Silke, aber auch die Hartz IV-Empfängerin Maude mischt sich ein, wenn der Verwaltungsangestellte Gabor als Losfee des Jobcenters zur Tat schreiten will.

Premiere: 29. November, 19.30 Uhr

