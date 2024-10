»Velcros« im Kulturclub schon schön Mainz

Velcros melden sich mit ihrem Album »Strange News From the Vault« zurück, das eine Phase überbordender Kreativität und Experimentierfreudigkeit widerspiegelt. Der Sound des Albums erweitert das musikalische Spektrum der Band in verschiedene Richtungen, wobei alle Elemente ihrer Debüt-EP jetzt ausgefeilter und frischer erscheinen. Das Album vereint eingängige, tanzbare Songs und Momente der Ruhe und Schönheit, die an verschiedene Einflüsse wie Tom Petty, die Wipers und My Bloody Valentine erinnern. Jetzt live in Mainz!

Mi., 16.10., 20 Uhr, Kulturclub schon schön, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz, 06131/8929843, www.schon-schoen.de