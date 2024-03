Verkosten und Feiern – Grüne Soße Festival vom 11. bis 18. Mai auf dem Roßmarkt

Unter dem Motto »Wer macht die Beste« verkosten beim Grüne Soße Festival an jedem Abend 650 Gäste jeweils sieben Grüne-Soße-Variationen. Getreu der hessischen Tradition werden dazu Eier und Kartoffeln serviert, alle Getränke im Festivalzelt sind ebenfalls frei. Am Ende wählt das Publikum den Abendsieger. Insgesamt 49 Köchinnen und Köche aus Frankfurt und dem Rhein-Main Gebiet stellen ihr Können unter Beweis. Im großen Finale am 18. Mai wird unter den sieben Abendsiegern die Siegersoße 2024 ermittelt.

»Ich liebe immer noch den Spaß, sieben verschiedene Soßen testen zu können – jede schmeckt anders, jede sieht anderes aus«, sagt Maja Wolff.

Ein vielfältiges Showprogramm mit Gastkünstlern aus Comedy, Kabarett und Musik verleiht dem kulinarischen Wettbewerb die richtige Würze. Für besondere Atmosphäre auf der Festival-Bühne sorgen erstmals die A Capella-Popband MEDLZ, die Zucchini Sistaz, Bauchredner Sebastian Reich mit Amanda, Friedemann Weise, Michelle Spillner, Andy Ost sowie die Magic Monday Show. Und unsere Local Heros: Woody Feldmann und Bodo Bach und Gastgeber Anton Le Goff steht mit seiner Band bereit.

Foto: © Sabine Imhoff