Volksbühne: »Der Weltuntergang«

Wie verhält sich unsere Gesellschaft, wenn alles den Bach runtergeht? Soyfers Stück macht die Probe aufs Exempel und man glaubt, »Der Weltuntergang oder Die Weltsteht auf kein‘ Fall mehr lang«, 1936 in Wien uraufgeführt, sei heute geschrieben. Dabei zieht der 24-jährige Autor alle Register: Revue, absurdes Theater, Kabarett, Slapstick, Chanson, Mundart und Volkstheater. »Der Weltuntergang« ist Schwank und Alptraum, voller Verzweiflung, aber vor allem voller Witz und anarchischem Humor und am Ende gibt es eine faustdicke Überraschung. Unter der Regie von Michael Quast und in den Kostümen von Sarah Groß mit der Musik von Markus Neumeyer sowie Pirkko Cremer, Ulrike Kinbach, Sam Michelson, Michael Quast und Randi Rettel auf der Bühne.

Foto: © Volksbühne

Termine: 13., 15., 28. Februar, 19.30 Uhr; 23. Februar, 15 Uhr

