Willy Praml: »Annie Ernaux. Der junge Mann/Das Ereignis«

Zwei Kurzromane der Nobelpreisträgerin Annie Ernaux adaptiert Regisseur Michael Weber für das Theater Willy Praml mit Birgit Heuser, Hannah Bröder und dem Tänzer Andreas Bach. Um einen sehr jungen Geliebten geht es in der einen, um eine in Zeiten des strikten Verbots unter dramatischen Bedingungen vollzogene Abtreibung in der anderen der zwei hier behandelten autobiografisch fundierten Schriften der Autorin. Der Spaß am Sex mit A., der ihr Sohn sein könnte, mehr noch: der jener abgetriebene Fötus hätte sein können, den sie 1963 in der Hand hält und sich fragt: Wohin jetzt damit? »Wie eine über sich selbst kreisende Drohne beschreibt sie sich, fast mit Antipathie sich selbst gegenüber.«

Foto: © Rebekka Waitz

Termine: 22., 23., 29., 30. März, 19.30 Uhr