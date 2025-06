Zeitgenössische Poesie – Lyriktage Frankfurt 2025 vom 2.–7.6.2025

Die biennalen Lyriktage Frankfurt 2025 finden vom 2. bis 7. Juni statt. Das Festival für zeitgenössische Poesie, eines der größten seiner Art bundesweit, präsentiert eine Auslese an herausragenden Gedichtbänden der jüngsten Zeit. Insgesamt nehmen 47 Lyrikerinnen und Lyriker aus dem In- und Ausland teil. Es finden 19 Lesungen und Diskussionen statt.

An ausgewählten Orten stellen in Frankfurt Lyriker*innen aller Generationen ihre neuen Gedichtbände vor.

Das Festival ist in der Evangelischen Akademie Frankfurt zu Gast. Weitere Veranstaltungen finden im Museum Giersch der Goethe Universität, dem Weltkulturen Museum, der Historischen Villa Metzler, dem ono2, der jugend-kultur-kirche sankt peter und der Deutsch-Italienische Vereinigung statt.

Bereits eine Tradition seit der ersten Auflage im Jahr 2007 bildet die Lange Nacht der Lyrik in der Evangelischen Akademie Frankfurt, mit der das Festival am Samstagabend endet.