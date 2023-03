Bevor »Alles verschwindet!« zeigt das HMF das Treuner-Modell

Erstmals nach ihrer Erschaffung vor fast 2000 Jahren verließen im Oktober 2021 herausragende Steindenkmäler des Mithras-Kultes aus Heiligtümern der römischen Stadt NIDA (Frankfurt am Main-Heddernheim) das Frankfurter Stadtgebiet. Sie wurden als zentraler Bestandteil der in einer internationalen Kooperation entstandenen Sonderausstellung »The Mystery of Mithras. Exploring the heart of a Roman cult« in den Museen Mariemont (Belgien) und Toulouse (Frankreich) präsentiert.

Nach dieser weiten Reise kehrten die international bedeutenden Kultbilder zurück nach Frankfurt und werden im Rahmen der Sonderausstellung »Mithras: Annäherungen an einen römischen Kult«, die den Abschluss des von der Europäischen Kommission geförderten Projektes (www.mithra-project-eu) bildet, im Archäologischen Museums Frankfurt in neuer Aufstellung präsentiert.

Im Zusammenspiel mit Funden aus Mithras-Heiligtümern aus Italien, Frankreich, Kroatien, Ungarn und Rumänien sowie aus dem Limesgebiet in der Region Rhein-Main eröffnen sie einen neuen Blick auf diese antike Gottheit und ihren faszinierenden Kult, der Wissenschaft und Forschung noch heute in vielen Bereichen Rätsel aufgibt.

25. November 2022 bis 10. April 2023

Öffnungszeiten:

Mi., 10–20 Uhr; Do.–So., 10–18 Uhr