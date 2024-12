Das Café Laumer – Zwischen Tradition und Eleganz

Das Café Laumer wurde 1919 gegründet und befindet sich in der Bockenheimer Landstraße, nicht weit vom Palmengarten und der Alten Oper entfernt. Seit seinen Anfängen hat das Café einen festen Platz im Herzen vieler Gäste, nicht zuletzt durch sein unverwechselbares Ambiente. Die Einrichtung ist eine Hommage an die klassische Wiener Kaffeehauskultur: Hochwertige Holzvertäfelungen, gemütliche Sitzgelegenheiten, kristallene Kronleuchter und große Fenster. Eine elegante und gleichzeitig behagliche Atmosphäre.

Die Gäste können aus einer breiten Palette von hausgemachten Kuchen, Torten und Gebäck wählen, die täglich frisch zubereitet werden, z.B.: Schwarzwälder Kirschtorte, Himbeer-Joghurttorte, Beeren-Mix-Torte, Marzipan-Aprikosentorte, Frankfurter Kranz, Linzer Torte, Engadiner Nusstorte, Mangotörtchen, Käsekuchen, Gedeckter Apfelkuchen, Birnentarte, Rüblikuchen. Besonders beliebt ist die Frankfurter Kranz, eine traditionelle Spezialität, die mit reichlich Buttercreme und Krokant die Herzen der Naschkatzen höherschlagen lässt.

Neben den süßen Versuchungen bietet das Café Laumer auch eine Auswahl an herzhaften Speisen, darunter Frühstücksvariationen, klassische Kaffeehausgerichte und leichte Snacks. Früher gab es ein Adorno-Frühstück, heute das deftige Horkheimer-Frühstück. Die sorgfältig zusammengestellte Speisekarte wird durch eine tolle Kaffeeauswahl ergänzt, von Wiener Melange bis zu modernen Kaffeespezialitäten.

Das Café Laumer war und ist ein beliebter Treffpunkt für Intellektuelle, Künstler*innen und Schriftsteller*innen. In der Vergangenheit zählte das Café zu den bevorzugten Adressen für Literaten*innen und Denker*innen, die hier über ihre Werke diskutierten oder einfach nur die Atmosphäre genossen. Heute bietet das Laumer Raum für kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und musikalische Darbietungen.

Das Café Laumer ist mehr als nur ein Ort zum Kaffeetrinken – es ist ein Stück lebendiger Frankfurter Geschichte. Mit seiner charmanten Atmosphäre und dem exquisiten Angebot bietet es seinen Gästen eine Auszeit vom Alltag. Wer einmal das Laumer betreten hat, wird verstehen, warum dieses Café seit über einem Jahrhundert ein fester Bestandteil des Frankfurter Lebens ist. Es ist ein Ort, der Geschichten erzählt und den Geist der klassischen Kaffeehauskultur lebendig hält.

An warmen Tagen sitzen die Gäste vor dem Laumer, direkt an und über der Bockenheimer Landstraße oder im großen Kaffeehausgarten hinterm Haus.

Eine Kundenmeinung: »Café Laumer ist noch immer die Crème de la Crème unter den alteingesessenen Cafés in Frankfurt. Top Qualität – egal welcher Kuchen. Chapeau!«

Foto: © www.cafelaumer.de

Café Laumer

Bockenheimer Landstraße 67

60325 Frankfurt am Main

www.cafelaumer.de