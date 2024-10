Das Kultevent zum Kultgericht – Grüne Soße Festival vom 17.–24. Mai 2025

Es wieder soweit: der kulinarische Wettstreit um die beste Grüne Soße geht in die nächste Runde. Eingebettet in ein grandioses Showprogramm präsentieren 7×7 Gastronomen aus Frankfurt und der Rhein-Main-Region jeden Abend ihre Kreationen der Grünen Soße zur Verkostung. Das Publikum ist die Jury und wählt täglich einen Abendsieger. Im großen Finale wird dann die Frage aller Fragen beantwortet: Wer macht die Beste?

Amtierender Titelträger 2024 ist das Gasthaus zum Einhorn aus Bonames.

Am 7. November startet der Vorverkauf.

Tickets und alle Infos gibt es unter www.gruene-sosse-festival.de