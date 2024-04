Das Theaterhaus zeigt das Musiktheater-Stück »sWingin‘«

Es hört sich doch so toll an, warum hat es dann einen so umständlichen Namen, was im Theaterhaus nun zur Aufführung steht? »sWingin‘« heißt es und erzählt allen ab fünf Jahren, wie zwei einander fremde, sich in einem Zugabteil begegnende völlig unterschiedlich alte Menschen durch das rhythmische Rattern des Zuges zu einer gemeinsamen Sprache finden. Es ist ein Rhythmus, den schon bald ihre Füße aufnehmen, und der eine Musik entstehen lässt, die das ganze Abteil erfüllt. Wie von selbst lernen die beiden Reisenden sich durch Lindy Hop und Stepptanz neu mitzuteilen und das musikalische Material der Swing-Ära verleiht ihnen den passenden Soundtrack dazu. Let‘s swing!

Die Opernregisseurin Andrea Schwalbach geht in dieser Inszenierung mit der Schauspielerin und Sängerin Susanne Schyns und mit Lucy Flournoy, einer Physical Actress und ausgewiesene Lindy-Hop-Spezialistin auf die Suche nach alternativen Formen der Kommunikation: den Spielerinnen ist nur das Zuhören und Zuschauen erlaubt, Fragen und Antworten werden nur mit den Mitteln des Körpers gestellt und beantwortet. Ohne Worte, mit Musik und Tanz, entwickeln die beiden eine über alle Grenzen hinweg verstehbare Sprache und bescheren ihrem Publikum ein mitreißendes unterhaltsames Theatererlebnis und ein Stück Musikgeschichte.

Termine: 20. April, 18 Uhr; 21. April, 11 Uhr; 22.–25. April, 10 Uhr

www.theaterhaus-frankfurt.de

Foto: © Katrin Schander