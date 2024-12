Die Volksbühne lässt es mit Goethes »Der Zauberlehrling« weihnachten

Es ist kein Kinderstück und schon gar kein Märchen, aber für Besucher ab sechs Jahren konzipiert: In der Volksbühne im Großen Hirschgraben wird Johann Wolfgang Goethes große Ballade »Der Zauberlehrling« im Dezember für die ganze Familie wieder aufgelegt. Eine magische Inszenierung von Sarah Groß, die Klein wie Groß das große feuchte Abenteuer des Zauberlehrlings, seines Hexenmeisters und dessen Katze Cornelia neu erleben lässt und ganz nebenbei vieles über Frankfurt und seine Wahrzeichen erfährt. »Wer nach diesem Stück aus diesem Theater kommt und nicht die sieben Kräuter der Grie Soß herunterbeten kann, war nicht in der Volksbühne«, schrieb die begeisterte Frankfurter Rundschau über dieses Stück. Aber auch vom Brückegickel und Karl dem Großen, ohne dass das Wasser zu kurz kommt. Pirkko Cremer, Ulrike Kinbach und Eric Lenke spielen das von Markus Neumayer nach Motiven aus der Zauberflöte am Klavier begleitete zauberhafte Stück.

gt / Foto: Andreas Malkmus