Ein Lichtblick – Die »Winterlichter« vom 7. Dez. bis 12. Jan. im Palmengarten

An dunklen Winterabenden schenkt der Frankfurter Palmengarten seinen Besucher*innen einen farbenfrohen Lichtblick: Vom 7. Dezember bis zum 12. Januar strahlt das Pflanzenreich wieder im Glanz der »Winterlichter« – mit bunt illuminierten Pflanzen und Gebäuden, Videoinstallationen und faszinierenden Lichtobjekten. Ein gemütlicher Spaziergang durch den Lichterzauber bietet ganz neue Blickwinkel auf den Garten.

Wer auch das Tropicarium einmal bei Dunkelheit erleben möchte, hat dazu bei Taschenlampenführungen Gelegenheit. Diese besonderen Touren durch die Gewächshäuser führen einmal von der Wüste bis zum Regenwald, aber nicht wie sonst am Tag, sondern in geheimnisvoller Dämmerung nach Sonnenuntergang.

»Immer der Nase nach« heißt es bei der Führung »Tropenluft und Weihnachtsduft« jeden Sonntag im Dezember. Ab Januar wird das Sonntagsprogramm von öffentlichen Führungen zum Teegenuss in aller Welt abgelöst. Und auch die tropischen Falter im Blüten- und Schmetterlingshaus haben im Winterhalbjahr wieder ihren großen Auftritt. Führungen zu den schillernden Flugkünstlern finden an allen Samstagen von Dezember bis Februar statt.

Foto: © Palmengarten