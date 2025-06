Figurentheater Eigentlich: »Überraschung!« im Theaterhaus

Das Figurentheater Eigentlich lädt zum zweiten Teil seiner Premiere ein, und der Titel ist keineswegs unbedacht gewählt, denn überraschend geht es da unentwegt zu. In Kisten und Kartons auf der Bühne verbergen sich Geschichten, sind Erzählungen eingepackt, kommen Tanz- und Figurentheater zum Vorschein – immer etwas Neues ist drin. In jeder Kiste steckt das Zeug für eine weitere Geschichte und in jeder Vorstellung sucht sich das Publikum selbst drei Kisten aus. Es könnte ein Märchen drin sein oder auch schöne Musik? Tanz, Schauspiel, ein Puppentheater?

Die Idee, das Konzept und Spiel stammen von Birte Hebold. Regie führen Regina Busch, Jule Kracht, Katharina Wiedenhofer und Sarah Wissner.

Foto: © Volker Janovsky

Premiere am 22. Juni um 11 Uhr; 23., 24., 25. Juni, 10 Uhr; 29. Juni um 11 Uhr. Für alle ab 4 Jahren.

www.theaterhaus-frankfurt.de