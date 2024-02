Freier Eintritt im Museum Wiesbaden für Gäste im Balkenhol-Look

Die Aktion »Dress like a Balkenhol« des Museums Wiesbaden lädt Gäste am 22.2.2024 um 18:30 Uhr dazu ein, sich wie Stefan Balkenhols Skulpturen (schwarze Hose oder Rock und weißem Oberteil) zu kleiden und lockt so mit freiem Eintritt und Kuratorenführung.

Stephan Balkenhols aus Holzskulpturen geschaffene Kunstfamilie besucht seit November 2023 die Sammlung der Alten Meister im Museum Wiesbaden. Dabei entsteht ein ungezwungener Dialog zwischen aktueller Gegenwartskunst und deren künstlerischen Vorläufern. Die Museumsbesucher kommen in das so entstandene Raumbild hinzu und werden selbst Teil der gemeinsamen Kunstbetrachtung.

Museum Wiesbaden

Do. 22.02.2024, 18:30–21:00 Uhr

Freier Eintritt für Gäste im Balkenhol-Look

Aufgrund der hohen Nachfrage ist nur noch eine begrenzte Anzahl von Tickets für die kostenlose Kurzführung an der Abendkasse vor Ort verfügbar. Eine Teilnahme an der Führung ist nur mit (kostenfreiem) Ticket möglich.

Bei der Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen für die Kanäle des Museum Wiesbaden gemacht.