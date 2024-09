Wann ist ein Kind ein Kind? Das Struwwelpeter Museum zeigt Arbeiten von Beatrice Alemagna

Anlässlich des Buchmesse-Ehrengasts Italien zeigt das mitten in der Neualtstadt gelegene Struwwelpeter Museum die Ausstellung »bambini – Beatrice Alemagna«, in der das Thema Kind-Sein im Werk der renommierten Illustratorin gewürdigt wird. »Was ist das, ein Kind?« lautet der Titel eines der Bilderbücher der Künstlerin. Ihre Antwort darauf: »Ein Kind hat kleine Hände, kleine Füße und kleine Ohren, aber nicht unbedingt kleine Ideen«.

Kinder mit nicht unbedingt kleinen Ideen sind nicht nur im Struwwelpeter Museum bestens aufgehoben, sie spielen auch im Werk der italienischen Illustratorin die Hauptrolle. Beatrice Alemagna ist in Italien geboren, aber sie lebt und arbeitet seit 1997 in Frankreich, wo sie im vergangenen September auf der Kinderbuchmesse in Paris für ihr Gesamtwerk die »Grand Ourse« (der große Bär) erhielt. Es wird also Zeit, dass Alemagna endlich auch in Deutschland bekannter wird. Die in Kooperation mit dem Istituto Italiano di Cultura in Köln und den Institut francais veranstaltete Ausstellung des Struwwelpeter Museums ist mehrsprachig deutsch-französich-italienisch und bietet viele Mitmachmöglichkeiten für Klein und Groß. Im nächsten Monat ist die Künstlerin bei weiteren Veranstaltungen in Frankfurt persönlich präsent.

18. September bis 12. Januar 2025

Di.–So., 11–18 Uhr

www.struwwelpeter-museum.de